HQ

I takt med at videospillene blir stadig mer teknologisk avanserte, søker stadig flere etter enklere opplevelser som tar oss tilbake i tid. Det nyeste spillet som prøver å spille på våre nostalgiske barndomsminner, heter Crow Country, og akkurat som tidligere tiders klassikere klarer det å skape en koselig atmosfære med små midler, samtidig som det byr på en engasjerende historie.

Grafikken er det første du legger merke til når du starter dette indieeventyret, og i likhet med de aller fleste av datidens PlayStation- eller Sega Saturn-titler består grafikken av enkle og firkantede polygoner. For det blotte øyet minner det veldig om spill som ble utgitt til de nevnte konsollene rundt 1997, men selv om det er minimalistisk i designet, klarer det å formidle overraskende mange detaljer og følelser gjennom smart håndtering av de selvpålagte begrensningene.

Sjangeren de opererer i er "Survival Horror", men det er selvsagt ikke den typen skrekk med visuelt groteske bilder og "jump scares" i hopetall, men her er det stemningen som fungerer som ledestjerne og det å få løse et mysterium som blir mer og mer ubehagelig jo lenger du kommer. Det er kanskje ikke den beste historien der ute, men utviklerne klarer å holde fokus og interesse oppe hele veien til slutten.

Jeg skal ikke avsløre for mye om selve historien (ettersom fortellingen er en av de større fornøyelsene i det aktuelle spillet), men kort fortalt tar du rollen som Mara Forest, en nysgjerrig sjel som reiser til en øde fornøyelsespark der flere overnaturlige hendelser har funnet sted etter at grunnleggeren Edward Crow forsvant. Til å begynne med virker det som om det hele bare er en haug med røverhistorier, men jo mer du utforsker de forlatte forlystelsene og lokalene, innser du at det ligger en urovekkende mengde sannhet bak alle mytene og historiene.

Du er imidlertid ikke helt forsvarsløs når ting begynner å falle fra hverandre, ettersom du kan bruke både gjenstander og skytevåpen til å forsvare deg mot diverse fæle ting. Fokuset i opplevelsen ligger riktignok mest på å løse gåter og ta del i historien, akkurat som i spill som Resident Evil, men actionøyeblikkene gir et fint avbrekk fra stillheten, og det er fint å få ryddet opp i den ubehagelige atmosfæren med et par solide eksplosjoner og skuddvekslinger i ny og ne. Selve siktingen kan imidlertid føles litt utdatert og klønete for den uerfarne ettersom du ser alt ovenfra, men hvis du var med da det skjedde på slutten av 90-tallet, vil du føle deg hjemme med den litt mer arkaiske kontrollen.

Crow Country er også nesten perfekt i sin spillengde. Det tar et sted mellom 6-8 timer å fullføre hele greia, og det er ikke for kort til at du føler at du ikke har fått valuta for pengene, samtidig som det ikke drar ut på tiden og vanner ut opplevelsen. Da rulleteksten begynte å rulle, følte jeg meg rett og slett veldig fornøyd med det jeg hadde fått, og med tanke på at prislappen er rundt £ 15, er det ikke noe å klage på verdien.

For når alt kommer til alt, er Crow Country et meget velkomponert skrekkeventyr som blander det beste fra fortiden uten at vi trenger å dra vår gamle Sega Saturn ut av skapet. Det er riktignok ikke noe mesterverk på samme måte som de åpenbare inspirasjonskildene var for 25 år siden, men for de som ønsker å oppleve den samme typen briljans som fant sted under den første PlayStation-æraen, er Crow Country et flott alternativ å kose seg med nå i sommermånedene.