Crow Country lanseres på Xbox Series S/X neste måned

Forrige måned annonserte SFB Games deres kommende Crow Country, et skrekkeventyr som utspiller seg i en øde fornøyelsespark, presentert som et førstegenerasjons PlayStation-spill (inspirert av det originale Final Fantasy VII), der vi tar på oss rollen som Mara Forest. Lanseringsdatoen er 9. mai.

Den gang ble det bekreftet at spillet kommer til PC og PlayStation 5, men nå - med bare tre uker igjen - har utviklerne kunngjort at det også kommer til Xbox Series S/X samme dag. Det betyr at flere kan utforske denne uhyggelige parken, der det åpenbart er noe som ikke stemmer.

Ta en titt på traileren (eller X-innlegget) nedenfor for å få et glimt av hvordan Crow Country ser ut. Retrodesignet gir deg lyst til å spille, ikke sant?