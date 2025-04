Crown Gambit lanseres på PC i juni

HQ

Utvikleren Wild Wits og utgiveren Playdigious har bekreftet at det taktiske narrative spillet Crown Gambit kommer til PC-spillere allerede i sommer. 18. juni, for å være nøyaktig, vil tittelen bli tilgjengelig for Windows og Mac-brukere, slik at folk kan begynne sin reise gjennom en kaotisk hovedstad i forsøket på å forhindre undergangen til riket som helhet.

Crown Gambit er et spill som er inspirert av keltisk og bretonsk folklore, med en visuell stil som er tegnet av den franske kunstneren Gobert. Spillet dreier seg om at spillerne bruker tre forskjellige paladiner og deres ulike ferdigheter for å overvinne utfordringer og sette en stopper for den voksende politiske uroen som oppstod etter at den sanne kongen ble myrdet mens han var under deres beskyttelse.

Mens du kan oppleve denne reisen selv i juni, kan du gå over her for å se vårt siste intervju med teamet bak spillet, der vi snakker om inspirasjonen og hvordan House of the Dragon spiller inn i det.