Crown Gambit lanseres på Steam i sommer

Som en del av Future Games Show i går kveld avslørte utvikleren Wild Wits utgivelsesvinduet for sin kommende tittel, Crown Gambit. Spillet skal først debutere på Steam og lanseres på plattformen i løpet av sommeren. Men dette var ikke alt utvikleren hadde å dele, da de også avslørte at en ny demo for spillet er ute nå.

Denne utvidede demoen presenterer de to første kapitlene i spillet i sin helhet. Den inkluderer en ny og forbedret opplæringsfase, en ny intro, et bedre grensesnitt og reisefase, omarbeidet balansering for spill og kamp, og flere valg og dialog.

I henhold til hva historien til Crown Gambit og denne demoen tilbyr, blir vi fortalt: "Meodred-rikets svake maktbalanse rystes i sin kjerne etter mordet på kongen, og mystiske krefter ser ut til å trekke i trådene fra mørket.

"Opplev begynnelsen på våre tre helters reise, ta de riktige valgene for å finne snikmorderen og bringe den unge prinsen i sikkerhet i hovedstaden!"

Demoen vil til og med la spillerne oppleve den første bosskampen og bli kjent med Ancestral Grace -mekanikken, som rister kraftig opp i handlingen og kampene. Sjekk ut den nye traileren for spillet nedenfor, før det lanseres til sommeren.