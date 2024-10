Crown Gambit Utvikleren avslører hvordan Mont Saint-Michel og House of the Dragon inspirerte spillet

HQ

Vi har lært mer og mer om utvikleren Wild Wits 'kommende strategiske kortkamp RPG-eventyr Crown Gambit i løpet av de siste månedene, da vi hadde sjansen til å snakke med utvikleren i august på Gamescom, og nå har vi utvidet denne innsatsen ved å fange opp med art director Antoine "Gobert" Tabouret-Loudéac igjen i et nytt intervju.

I videoen, som du kan se i sin helhet nedenfor, forteller Gobert oss alt om inspirasjonen bak noen av Crown Gambits mest spennende elementer, inkludert hvordan Wonder of the Western World, Frankrikes fantastiske Mont Saint-Michel-kloster inspirerte til opprettelsen av hovedstaden i spillets rike, og hvordan Game of Thrones spinoff-serien House of the Dragon spilte inn i arvefølgekrigselementet i fortellingen.

"Spillet handler om et kongerike, kongeriket Mildred, som er inspirert av Mont Saint-Michel i Frankrike, som er et enormt fort som ligger i havet. Vår versjon er selvsagt mye større, men det er et enormt kongerike, et viktig kongerike, og i dette kongeriket bruker adelen relikvier, som er mektige gjenstander som gjør det mulig for dem å bruke overnaturlige evner, noe som gir dem mye makt over folket.

"Kongen har kronen, som er relikvien som kan kontrollere alle relikviene. Så i løpet av spillet må du gå gjennom en ganske dyptgripende konflikt i denne hovedstaden, i dette kongeriket, som egentlig er en arvefølgekrig, og så får du i oppgave å finne noen relikvier som tilhører kongen, og du får i oppgave å finne ut hvem du vil støtte som neste hersker.

"Så Crown Gambit handler om å navigere i denne verdenen og denne sosiale konflikten og prøve å finne det beste alternativet, eller kanskje det minst dårlige alternativet, kan du si. Da vi begynte å jobbe med spillet, hadde [House of the Dragon] nettopp blitt utgitt, så vi befant oss i en slags arvefølgekrig, og alle er litt forferdelige på hver sin måte, så du må definitivt finne den du synes er minst forferdelig, eller den du synes er forferdelig på en morsom måte, eller på en måte som kanskje behager deg. Og ja, det handler om å finne det rette alternativet i en ganske grusom verden, som du sa."

For de som lurer på om House of the Dragon -referansen betyr at enorme ildsprutende reptiler vil være med i Crown Gambit, avkreftet Gobert det ved å legge til "Vi har ikke drager. Det er en ganske low fantasy setting."

Crown Gambit er for øyeblikket planlagt å komme til Steam i 2025 etter en vellykket og travel Kickstarter tidligere i år.