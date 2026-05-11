Cruiseskipet som ble rammet av et utbrudd av hantavirus, har blitt en ny turistattraksjon

Det lille cruiseskipet som står i sentrum for den globale frykten for spredning av en ny og dødelig sykdom, har blitt en turistattraksjon. MV Hondius ankret nylig opp i nærheten av den kommersielle havnen i Granadillo, og siden da har ferierende strømmet til for å se hva alt oppstyret dreier seg om.

Som TheGuardian har rapportert, ser noen på skipet fra trygg avstand med kikkert, mens andre kommer så nærme de kan. Skipet blir evakuert, og passasjerene reiser tilbake til sine hjemland. Passasjerer fra Storbritannia blir satt i karantene i Wirral, mens de sjekkes for symptomer på hantavirus. Passasjerer som har returnert til USA og Frankrike, har allerede testet positivt for sykdommen.

Amy Byres og Emma Armitage - to ferierende på Tenerife som feiret 22-årsdag - tilbrakte ferien fascinert av MV Hondius. "Vi så dette i begynnelsen av reisen vår - vi ankom på mandag - og vi har fulgt det hele uken på TikTok", sier Byres. "Vi så på TikTok og prøvde å finne ut hvor det var, og så så vi navnet på havnen og kom hit. Det er bare veldig interessant, ikke sant?"

Med tanke på at det bare er noen få år siden covid-19-pandemien tok slutt, er frykten for at en ny sykdom skal spre seg over hele kloden ikke ubegrunnet. Helsepersonell har imidlertid bemerket at hantavirustilfellene på ingen måte ligner på starten av covid-19-spredningen over hele verden.