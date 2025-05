Crunchyroll setter søkelyset på animasjonens globale fremvekst på Marché du Film i Cannes

HQ

Filmfestivalen i Cannes er i full gang. Ikke bare for å vise frem filmer, men også for å være vertskap for paneler med bransjeeksperter. Crunchyroll inntok scenen for å diskutere animeens nåtid og fremtid, med fokus på dens blomstrende internasjonale popularitet. Panelet, med tittelen "From Streaming to the Big Screen - How Anime Is Driving Cinema", hadde Mitchel Berger i samtale med Nancy Tartaglione, International Box Office Editor hos Deadline.

Samtalen ble holdt på Plage des Palmes, og Berger utforsket animeens eksplosive globale vekst og dens integrering i mainstream popkultur. "Mange ser på anime som en sjanger, og det er det ikke. Det er et medium. Det er en måte å fortelle historier på. Det er hva du vil innenfor det," sier Berger.

Han understreket hvordan serier som Demon Slayer og Solo Leveling har drevet frem økningen, takket være deres rike visuelle uttrykk og emosjonelle historiefortelling, som skaper dype forbindelser med publikum. "Så det er denne gode sirkelen av innhold som har drevet veksten de siste årene. Anime har alltid vært litt motkultur, litt nisje, men det har virkelig blitt mainstream på mange måter," la han til.

Berger fremhevet også animeens appell på tvers av generasjoner og imponerende tall. "Vi ser nå også at foreldre som vokste opp med Dragon Ball eller Sailor Moon, deler anime med barna sine. Det er i ferd med å bli en generasjonssak," bemerket han.

Under foredraget ga Berger også en forhåndsvisning av den globale lanseringen av Infinity Castle, den kommende Demon Slayer-spillefilmen, som har premiere i Japan i juli og lanseres i Vesten rundt 12. september, i samarbeid med Sony Pictures. "Å være en del av Sony-familien har virkelig fremskyndet vår evne til å vokse", sier han.

Til slutt pekte Crunchyrolls leder på det store vekstpotensialet for anime i regioner som India, Sørøst-Asia, Latin-Amerika og Midtøsten.

Vi i Gamereactor hadde sjansen til å sette oss ned med Mitchel Berger i et eksklusivt intervju, hvor han delte enda flere oppdateringer. Følg med for alle detaljene.