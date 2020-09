Du ser på Annonser

Å anmelde Crusader Kings III har vært litt som å anmelde et nytt FIFA-spill i den forstand at jeg selv ikke etter nesten seksti timers spilletid tror jeg vil skrape borti alt spillet har å by på før jeg har spilt i flere måneder. Dette er dybden til den nye dynastisimulatoren fra Paradox Interactive, så det er praktisk talt umulig å gi dere en fullstendig oversikt over hele spillets brede spekter. I stedet vil jeg fortelle om alt jeg har opplevd de siste par ukene, for så å lande på en poengsum til slutt som skal forsterke mine vanvittige tanker.

I Crusader Kings III er målet med spillet å styre familien din gjennom historiens annaler og balansere det tøffe med myke mens du beveger deg gjennom alle oppturer og nedturer du møter når du skal herske over bøndene fra de tykkveggede slottene i Europa, Afrika og østen. Du kan påta deg rollen som en konge eller dronning eller vandre lenger ned i hierarkiet. kanskje en hertug eller en hertuginne, for deretter å vandre videre gjennom årene og kun stoppe for å ta avgjørelser som påvirker ditt forhold til vasallene og bøndene. Det skjer mye, og alt styres gjennom et stort og detaljert kart, omgitt av menyer fylt med viktig informasjon som du kan sile gjennom. Så langt er dette veldig likt Crusader Kings 2.

En av de største forskjellene mellom dette tredje spillet og den seiglivede forgjengeren er kvaliteten på det visuelle grensesnittet. De gamle, håndtegnede portrettene har blitt kastet til fordel for et fantastisk nytt 3D-system som gjenskaper karakterene dine på skjermen, og som blander foreldre organisk for å skape troverdige barn og søsken. Jeg var ikke sikker på om jeg likte det til å begynne med, men nå er jeg solgt på idéen og implementeringen, med karakterer som eldes naturlig, viser arr og blir tykke. Det er en enorm forbedring, og det bidrar veldig til å knytte sterkere bånd til karakterene mine.

Det er karakterer i flertall, for her spiller du ikke bare som én hersker og leder dem gjennom tidene ala Civilization. Du støter heller på forskjellige familiemedlemmer fra flere generasjoner i løpet av en gjennomspilling. Når lederen til et dynasti dør blir du deres arving, besluttet av arvelovene som styrer det meste i denne verdenen. Det er ikke bare et tilfelle av at alle familiemedlemmer jobber mot et enslig mål heller. Denne overføringen av stafettpinnen gir deg store muligheter til å spille forskjellige karakterer i henhold til deres egne unike egenskaper og individuelle forhold.

Det er to viktige faktorer som definerer hvem du er: dine arvelige egenskaper og livsstilen du velger for hver nye karakter. Arvelige trekk kommer fra god avl, så sørg for at disse søskenbarnene holder vottene fra hverandre, selv om det er en fristende måte å konsolidere makten din på. Fysiske trekk og personligheter arves og vandrer videre mellom generasjoner, så det er alltid en god idé å holde et øye på hvem du foreslår å gifte deg med og ta hensyn til dem som person. Ikke bare hva de bringer til bordet av innflytelse og makt.

I livsstilsystemet ser vi Paradox lene seg inn i rollespillaspektet ved å gi spillerne fem forskjellige stier de kan føre karakterene sine ned i: diplomati, læring, intriger, kampsport og forvaltning. Hver og en har et utvalg av korte ferdighetstrær som man kan jobbe seg gjennom i løpet av karakterenes liv. Utvalget av oppgraderinger sikrer ikke bare en dypere tilknytning til karakterene dine og større differensiering, men det gir deg også mer meningsfulle beslutninger å ta regelmessig, noe som forsterkes av et ekstra oppgraderingstre som ikke bare påvirker din nåværende karakter, men dynastiet som helhet.

Et annet område av spillet som også vil påvirke hvert forsøk på rollespill er religion, og det er en viktig del av livet ved domstolen. Spesielt i middelalderens Europa (det er der nesten alle spillene dine vil finne sted, selv om du kan gå både øst og sør hvis du heller foretrekker det). Som spillets tittel indikerer vil du regelmessig bli invitert til å dra på korstog av paven. Det er opp til deg om du blir med ham i å erklære hellig krig, hjelper ham med å finansiere den eller gir ham den kalde skulderen, men det er absolutt fordeler ved å være from og holde dine lokale kirkeledere fornøyde. På den annen side kan du velge å unngå kirken og dyrke din egen versjon av en populær religion, selv om det å famle rundt alene kan være ekstremt risikabelt og det er ikke en beslutning du bør ta lett på.

En god konge eller dronning vil også sørge for at landene deres blir tatt vare på, og det er lettere sagt enn gjort. Jeg synes det å administrere et rike er lettere og flyter mye bedre i Crusader Kings III, og akkurat som du utvikler karakteren din på en rekke forskjellige måter, kan du oppgradere og forbedre beholdningen din for å maksimere produksjon og øke avgifter, noe som er viktig hvis du har planer om å føre krig mot naboene dine for å utvide grensene. Du kan bruke mye tid og penger på å oppgradere slott, byer og religiøse institusjoner, så det er viktig å holde god orden i systemet. Ikke vær som meg og oppgrader en haug med ting, for deretter å måtte gi de bort fordi du har for mange titler. Crusader Kings III setter en grense på hvor mye innflytelse og kontroll du kan utøve, og forsiktig styring av land, vasaller og økonomi er like viktig som å gifte seg med riktig partner eller unngå kamper med en mektig rival.

Krig er en annen grunnleggende del av livet i middelalderen og hvis du ikke benytter muligheten til å invadere en svak nabo eller følger hans "Pavehet" til Midtøsten, vil du sannsynligvis måtte forsvare deg mot trusler fra begge sider av grensene dine. Avgiftene jeg nevnte tidligere er troppene som du og vasallene dine kan øke, og du kan supplere disse enhetene med leiesoldater. Selve striden er ikke et fokus i Crusader Kings III selv om du har en viss kontroll når det gjelder militær ledelse, hærsammensetning og enhetsplassering. For det meste handler det om å avskjære en fiendestyrke med din egen, på hvilket tidspunkt et lite "popup-vindu" vil dukke opp og gi deg all statistikken til den siden som blir kåret til vinner.

En mer subtil måte å snu tidevannet på er å bruke spioner og sette i verks prosedyrer som er avhengige av din evne til å planlegge. Intriger er kanskje min favorittdel i Crusader Kings III, og du blir stadig oppfordret til å være totalt bajas. Dette gjøres til kjenne ved å sabotere dine rivaler, utrydde dine fiender og til og ved å dolke dine egne familiemedlemmer i ryggen hvis de begynner å ta for mye plass. Du kan plotte i det skjulte, kidnappe eller fengsle fiendene dine, kanskje forføre dem, eller til og med sende dem giftige gaver. På toppen av det kan du også få innflytelse ved å bruke det nye "krok"-systemet som lar deg kalle inn en tjeneste og få noen til å gjøre noe de vanligvis ikke ville gjort.

Som du helt sikkert har innsett er det mange bevegelige deler i Crusader Kings III, og det kan være fort gjort å gå glipp av detaljer eller undervurdere hvor viktige visse elementer er. Paradox har gjort en god jobb med å fremheve nøkkelinformasjon og gjøre ting mer tilgjengelig, men til tross for en forbedret opplæringsdel og mer tydelighet over hele fjøla er dette spillet fortsatt en tøff nøtt å knekke. Selv med klare forbedringer er det mer som kan gjøres, særlig rundt det å forklare arvens lover som det kan være vanskelig å bli helt klok på. Disse lovene og andre som handler om din autoritet over riket er viktige ettersom familiens arv ofte avhenger av at du har en god forståelse av hvordan ting fungerer, og det kan være frustrerende når noe skjer og det ikke blir forklart hvorfor.

Heldigvis gjør det nye utseendet at alt er enklere å holde rede på, og det nye leksikonet er nyttig selv om det ikke svarte på alle spørsmålene mine. Selve kartet er mye renere og lettere å lese, og det finnes nyttige filtere som kan brukes for å gi enda bedre oversikt. Min eneste relativt store kritikk er at jeg la merke til litt repetisjon rundt visse hendelser, spesielt attentatene og de sosiale aktivitetene. Med tanke på dybden som tilbys andre steder er jeg uansett forberedt på å akseptere noen gjentakelser i fotnotene. Det er tross alt begrenset hvor mange ganger du gidder å lese den samme historien om en adelsmann som ble sur på deg på fest før det tar glansen vekk fra hele plottet.

I løpet av de siste par ukene la jeg merke til en eller to mindre, tekniske feil, spesielt var det en som hadde et naken karakterportrett for en nær slektning, men utover det, samt litt repetisjon på tvers av visse hendelser i historien, er det ingen store feil å rapportere. Alt i alt ser Crusader Kings III ut til å være relativt polert og komplett ved lansering (selv om du kan vedde din kongelige bakdel på at Paradox vil være tilbake med en rekke utvidelser), og jeg er godt fornøyd med det som blir servert i denne etterlengtede, tredje tittelen. I likhet med forgjengeren klarer Crusader Kings III å lage spillerdrevne historier og nye øyeblikk som ingen andre. Faktisk er det et av få spill som er verdt å holde fast ved, selv når alt går veldig galt, for kvaliteten på dramatikken som denne middelalderske sandkassen er i stand til å skape, er makeløs.