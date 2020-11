Crusader Kings III har solgt en million eksemplarer

Du ser på Annonser

Crusader Kings III er ikke akkurat et spill man kan kalle "mainstream". Det er snakk om det dypt, avansert og ikke spesielt brukervennlig strategispill, hvor du skal ta deg av et helt kongerike, og alt som det innebærer. Men noe tyder på at utvikleren Paradox har klart å skape et populært spill likevel, dor det har nådd en imponerende salgsmilepæl.

I Paradox' seneste kvartalsrapport fremgår det nemlig, via en uttalelse fra CEO Ebba Ljungerud, at spillet har solgt over en million eksemplarer.

Og ja, det er direkte salg, så dette teller altså ikke med Xbox Game Pass-nedlastningene.

Spillet har en Metacritic-score på 91, og er dermed blant de best anmeldte spillene i år.