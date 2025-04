Crusader Kings III runder fire millioner solgte enheter

HQ

Paradox Interactive Paradox' salgsavdeling har nettopp bekreftet at Crusader Kings III har passert en viktig salgsmilepæl. Utvikleren bemerker at middelalderstrategispillet nå regnes som et salg på fire millioner enheter, noe som beviser at spillet fortsetter å gjøre suksess på PC og konsoller.

Etter lanseringen høsten 2020 lanserte spillet nylig det fjerde kapittelet av innholdet for PC-spillere, som tilbyr den største kartutvidelsen i seriens historie ved å legge til Øst- og Sørøst-Asia som kan utforskes og erobres.

I en kommentar til at Crusader Kings III nådde denne milepælen, uttalte spilldirektør Alexander Oltner: "Millioner av mennesker engasjerer seg i historien og skriver sine egne dramatiske fortellinger om suksess og fiasko, noe som er et viktig mål for oss. CK3 fyller fem år i år, og vi er glade for å vite at det finnes millioner av historier som venter på å bli fortalt."

Er du fortsatt en flittig Crusader Kings III -spiller?