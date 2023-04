Crysis 4 virker som det er i ferd med å gå inn i full produksjon

HQ

Etter en periode med mange rykter og erting fra den offisielle Crysis-kontoen på Twitter, ble det endelig avslørt tidlig i fjor at et fjerde hoved Crysis-spill var under utvikling. Siden den gang har vi ikke hørt så mye, men dette kan være i ferd med å endre seg.

I går kunngjorde Crytek at de ansetter og at det er mange ledige jobber for spillet. Dette inkluderer stillinger som hovedprodusent, ledende AI-programmerer, senior VFX-artist og junior lyskunstner. Disse er vanligvis ikke nødvendig i preproduksjonsfasen av et spill, noe som får oss til å tro at Crysis 4 faktisk har gått inn i full produksjon.

Vi bør ikke forvente at Crysis 4 skal vises når som helst snart, men det er alltid hyggelig å se produksjonen fremover i stedet for å stoppe.