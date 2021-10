Crysis Remastered Trilogy

HQ

HQ

Så sent som i fjor lanserte Crytek en remaster av det da tretten år gamle Crysis. Originalen var så krevende at det raskt skrev historie og ga opphav til den nå klassiske setningen "will it run Crysis?". Spillerne kom for grafikken, men ble værende for friheten, utfordrende fiender, atmosfæren og masse action. Her var det en gyllen mulighet tretten år senere til å blåse en annen generasjon spillere av stolen med en nyversjon som en gang for alle kunne sementere studioets status som pionerer i sjangeren. I stedet ble det gitt ut en nyinnspilling som knapt skilte seg fra originalen. Joda, Crysis Remastered har litt bedre teksturer, litt skarpere farger og bedre bildefrekvens, men med en prislapp på rundt 300 kroner føltes det mer som om de kun var ute etter lettjente penger. Et helt år senere har hele trilogien fått remaster-behandlingen.

Crysis 2 er etter min mening det beste spillet i serien, og den følelsen vedvarer selv etter å ha spilt igjennom remasteren. Elleve år etter utgivelsen er det fortsatt en makeløs vakker dystopisk grafikkfest som nok en gang var langt forut sin tid. Kontrasten kunne ikke vært større, fra varme tropiske omgivelser til et kaldt New York, ruinert og fylt med ødelagte landemerker. Å snike seg langs saltdekte sandstrender har blitt erstattet av kamper på hustak med adrenalin, og nanodrakten er ofte forskjellen mellom liv og død. Historien tar mer plass, og det er en historie om svik, konspirasjon og korrupsjon. I sentrum står opprinnelsen til nanodrakten og menneskehetens overlevelse.

Det er et actionfylt manuskript som kan passe til enhver Hollywood-film. Det er klisjé, ja, men det fungerer veldig bra i dette formatet. Det eneste problemet er at det denne gangen, akkurat som i fjor, er altfor få forskjeller sammenliknet med det opprinnelige spillet.

Vi spoler frem to år til og grafikken er nå enda skarpere. Allerede da traileren til Crysis 3 ble utgitt var folk, inkludert meg, ekstremt imponerte. Ville Crytek lykkes igjen, for tredje gang på rad? Svaret er ja. Grafisk sett var det enda en fantastisk tittel, selv om inngangsverdien allerede var så høy at forskjellen nå føltes mindre. Crysis 3 var bra. Jeg likte det nesten like mye som det andre spillet, men det har ikke tålt tidens tann like bra.

Når det gjelder gameplay var Crysis 2 bedre. Historien i Crysis 3 besto stort sett av en duell med cheesy "one-liners", sammen med den irriterende sidemannen i form av Psycho og antallet filmsekvenser som hadde økt kraftig. Det var fremdeles et polert førstepersonsskytespill som pisket det meste av konkurransen, men det nådde ikke helt de samme høydene som de to tidligere titlene.

Remasteren av Crysis 3 ser naturligvis best ut av de tre spillene. Det er klart at det er detaljer som har blitt finpusset her også, men jeg har fortsatt noen alvorlige problemer med å faktisk se hva som har blitt "remastret" her. Det føles bare som Crysis 3 igjen. Som om akkurat det samme spillet har blitt gitt ut på ny. Når det er sagt, er dette tre virkelig gode spill, med omtrent tretti timers underholdning til prisen av ett spill.

Dette er dog spill som er over ti år gamle, og selvfølgelig må dette tas i betraktning. Det er ingen nye utvidelser eller noen ny historie inkludert i denne trilogien, så innholdsmessig er det nøyaktig samme opplevelse som før, og selv om jeg liker alle tre spillene, føles dette også som at de bare er ute etter lettjente penger igjen. Noen tekniske forbedringer er det, hovedsakelig via 4K og HDR-støtte. Å sette en karakter på dette er dermed ikke så lett. Hvis du aldri har spilt denne serien, er dette en gyllen mulighet til å gjøre det. Men om du allerede eier Crysis 1-3 ser jeg egentlig ingen grunn til å bruke penger på det som mest av alt bare er en glorifisert oppløsningsoppdatering.