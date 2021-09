Crysis Remastered Trilogy slippes i oktober

HQ

Til tross for å ha pøst ut en rekke trailere og sammenligningsvideoer fra Crysis Remastered Trilogy den siste tiden har Crytek og Saber Interactive vært meget vage hva lanseringsdatoen angår. Det er uansett ikke alltid et dårlig tegn, bare et ønske om å være sikker når noe først annonseres.

For nå avslører de to selskapene at Crysis Remastered Trilogy vil slippes den 15. oktober. Samme dag slippes også de oppussede utgavene av Crysis 2 og Crysis 3 separat for de av oss som allerede eier Crysis Remastered.