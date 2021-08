Crysis-remasterene viser forskjellen på Xbox 360 og Xbox Series

HQ

Crysis Remastered fikk ikke akkurat den lanseringen Crytek og Saber Interactive hadde håpet på siden spillet hadde en rekke tekniske problemer, men det stoppet dem ikke fra å bekrefte at hele trilogien vil pusses opp kort tid etter. Heldigvis imponerer dagens trailer fra Crysis Remastered Trilogy mer enn den første fra Crysis Remastered.

Videoen under sammenligner nemlig hvordan Crysis-spillene så ut på Xbox 360 og hvordan de vil se ut på Xbox Series X. Man trenger ikke akkurat å være ekstremt skarpsynt for å legge merke til at teksturene er langt klarere, hvor detaljerte refleksjonene er og alle de andre forbedringene, så forhåpentligvis blir ikke samlingen så verst når den slippes en gang i høst.