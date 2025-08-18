Crystal Dynamics er tause om New Tomb Raider fremgang

HQ

Det er snart syv år siden Shadow of the Tomb Raider avsluttet den siste trilogien, og fortsatt er det ingen konkret informasjon om Lara Crofts neste store AAA-eventyr. Spillet, som ble annonsert for tre år siden og som for tiden er under utvikling hos Crystal Dynamics, er fortsatt noe av en gåte, innhyllet i usikkerhet. Nå avslører Embracer Groups siste rapport at Tomb Raider ikke engang har et foreløpig lanseringsvindu, noe som får flere enn noen få fans til å heve øyenbrynene.

Crystal Dynamics har møtt betydelig turbulens i det siste. Studioet var tungt involvert i Perfect Dark, et prosjekt som ble lagt ned tidligere i år, og rapporter tyder på at utvikleren har støtt på mange interne utfordringer. I mellomtiden har serien blitt holdt i live gjennom Netflix' kommende Tomb Raider-serie og remastere av de klassiske spillene.

Embracer Group har for tiden 39 titler under utvikling, inkludert Marvel 1943: Rise of Hydra og Gothic Remake, som begge har omtrentlige utgivelsesvinduer. Men Tomb Raider er bemerkelsesverdig fraværende fra den planlagte tidsplanen, bare nevnt i forbifarten. Likevel er det ingen indikasjoner på at prosjektet er kansellert, og med litt flaks kan fansen snart få sitt første glimt av Laras etterlengtede retur.