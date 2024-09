Crystal Dynamics fortsetter å rekruttere til det nye Tomb Raider

HQ

Vi vet fortsatt veldig lite om neste kapittel av Tomb Raider. Vi vet at det er under utvikling og at det kan være en åpen verden satt i India med en mer erfaren Lara Croft enn vi har sett i de tre siste spillene. Utover det har Crystal Dynamics ikke delt mye så langt.

Utviklingen ser imidlertid ut til å gå som planlagt og Crystal Dynamics trenger nye folk til å hjelpe til, hvor seneste stillingsutlysning er for en Senior Franchise Artist. Denne personen skal ikke bare jobbe med den kommende delen, men hele spillserien som sådan og utvikle merkevaren videre.

Tidligere i år sa Amazon Games-sjef Cristoph Hartmann at flere detaljer om Lara Crofts kommende eventyr ikke er så langt unna og at utviklingen fortsatt går bra.