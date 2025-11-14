Crystal Dynamics gjennomgår sin tredje runde med oppsigelser i år

HQ

I sin tredje permitteringsrunde i år har Crystal Dynamics sagt opp ytterligere 30 ansatte i et forsøk på å "omorganisere" studioene og teamene sine. Dette kommer bare måneder etter den siste permitteringsrunden, som kom for bare noen måneder siden i slutten av august.

"I dag har vi tatt den vanskelige, men nødvendige beslutningen om å omorganisere Crystal Dynamics 'studioer og team. Som et resultat har vi skilt oss av med i underkant av 30 teammedlemmer på tvers av ulike avdelinger og prosjekter når vi restrukturerer selskapet og virksomheten for vår neste generasjon," heter det i et innlegg på LinkedIn fra Crystal Dynamics. "Crystal takker alle de berørte for deres utrolige talent, harde arbeid og engasjement, som har bidratt til å forme studioet på så mange måter. Vi er forpliktet til å tilby alle våre ressurser og støtte til dere under denne overgangen."</em>

"Til våre spillere - ettersom realitetene i bransjen fortsetter å utvikle seg, har vi tatt disse smertefulle valgene som en måte å optimalisere den fortsatte utviklingen av vårt flaggskip Tomb Raider-spillet, samt å forme resten av studioet for å lage nye spill for fremtiden," fortsetter innlegget. "Vi setter pris på den fortsatte støtten fra spillerne våre, kollegene våre og partnerne våre under denne overgangen, og ser frem til å dele teamets fantastiske nye arbeid med verden i fremtiden."

Det nye Tomb Raider er under arbeid, men ettersom vi hører mindre spennende kunngjøringer om det og mer triste nyheter om oppsigelser, er det vanskelig å glede seg over Lara Crofts kommende tilbakekomst. Vi får håpe at de oppsagte teammedlemmene kan lande på beina i denne stadig mer turbulente tiden for bransjen.