Crystal Dynamics har bekreftet en ny runde med oppsigelser

I april ga Crystal Dynamics oss den gode nyheten om at de lager et nytt Tomb Raider som skal ta serien til nye høyder med Unreal Engine 5, noe som gjorde det ekstra...

Lara Croft blir tydeligvis lesbisk og eldre i nytt Tomb Raider

den 3 august 2022 klokken 01:25 NYHET. Skrevet av Eirik Hyldbakk Furu

I april annonserte Crystal Dynamics at de lager et helt nytt Tomb Raider-spill, men utenom at det vil bruke Unreal Engine 5 fikk vi ikke vite stort. Derfor var det ganske...