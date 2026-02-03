Crystal Dynamics lover mer informasjon på Tomb Raider: Legacy of Atlantis i år

HQ

2026 er et stort år for Lara Croft og Tomb Raider-serien, ettersom et av spillverdenens mest ikoniske navn feirer sin 30-årsdag i år. I den anledning forventer vi mange nyheter om de kommende prosjektene i serien, inkludert det neste kapittelet kjent som Tomb Raider: Catalyst, men også nyinnspillingen av Laras første eventyr fra 1996, Tomb Raider: Legacy of Atlantis, som ble annonsert på The Game Awards i desember.

Når det gjelder det sistnevnte spillet, har nå Amazon Game Studios og utvikleren Crystal Dynamics litt ekstra informasjon å dele, nemlig at "mer på Tomb Raider: Legacy of Atlantis vil bli avslørt i år."

Det er en noe uvanlig uttalelse ettersom vi har forventet at spillet faktisk vil lanseres i 2026, så tyder dette på at det kan komme senere enn planlagt? Forhåpentligvis ikke, for jeg tror vi alle gleder oss til å gå tilbake i Laras kampstøvler.