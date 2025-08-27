Crystal Dynamics rammes av andre bølge av oppsigelser

HQ

Det har vært et par tøffe år for spillbransjen, og dessverre ser det ikke ut til at situasjonen kommer til å bli bedre med det første. Denne gangen er Crystal Dynamics nok en gang i skuddlinjen, ettersom studioet - som allerede er rammet av tidligere permitteringer - står overfor en ny bølge av jobbkutt.

Nyheten ble kunngjort i dag på LinkedIn, hvor selskapet forklarte flyttingen som et resultat av "utviklende forretningsforhold."

"Denne avgjørelsen ble ikke tatt lett på. Den var imidlertid nødvendig for å sikre studioets langsiktige helse og kreative kjerneprioriteringer i et marked i stadig endring."

Det nøyaktige antallet ansatte som blir berørt, er fortsatt uklart, men studioet har for tiden litt over 200 ansatte fordelt på tre kontorer. Dette markerer også andre gang på kort tid at Embracer har gått tilbake på sitt løfte om å skjerme Crystal Dynamics fra oppsigelser.

De allerede usikre utsiktene for Tomb Raider er nå enda mer usikre, til tross for at selskapet insisterer på at prosjektet er upåvirket. Rapporter fra innsidere har lenge antydet noe annet, noe som reiser spørsmålet om hvor mye lenger Lara Croft kan holde ut - og hvor dyp krisen bak kulissene egentlig er.