Crystal Palace er i ferd med å miste to nøkkelpersoner, da Oliver Glasner bekrefter at han har til hensikt å forlate klubben og Marc Guehi-overgangen er i "sluttfasen"

Sesongen 2024/25 for Crystal Palace var en sesong å huske. Laget gjorde et flott løp på Premier League og fikk til og med belønning for innsatsen i hjemlig fotball ved å løfte FA Cup, og til og med deretter overføre denne suksessen til inneværende sesong ved å vinne Community Shield i august også.

Etter at disse trofeene ble vunnet, har imidlertid Crystal Palace vært i søkelyset til flere andre klubber, så mye at stjerneangriperen Eberchi Eze forlot klubben til fordel for Arsenali sommer, mens mange andre, deriblant Liverpool, var ute etter midtstopperen Marc Guehi. Guehi-avtalen kom aldri i havn, så klubbens kaptein endte opp med å bli værende i klubben til stor glede for manager Oliver Glasner, men det ser ut til at dette vil endre seg veldig snart.

På en pressekonferanse (gjengitt av Sky Sports) i forkant av helgens kamper på Premier League, syntes Glasner å bekrefte to viktige nyheter. For det første vil Guehi ikke være med på laget denne helgen på grunn av det faktum at han er i "sluttfasen" av å signere en avtale med Manchester City som vil binde ham til den babyblå klubben i årene som kommer. Ingenting er offisielt ennå, men det ser ut til at Guehi vil flytte til Man City, til tross for interesse fra Newcastle United og Liverpool, samt utenlandske klubber som Bayern Munich, Barcelona og Real Madrid.

Samtidig som Glasners trofévinnende lag fortsetter å bli plukket fra hverandre med ganske ubetydelige utskiftninger som eierne har blitt enige om, har manageren bestemt seg for ikke å fornye kontrakten sin med klubben. Ved sesongslutt forlater Glasner Crystal Palace, noe som betyr at klubben vil trenge en ny manager, og hvem det blir, gjenstår å se.

Det er ikke kjent hvor Glasner skal, men Manchester United vil være på utkikk etter en langsiktig manager ved sesongslutt for å erstatte midlertidig trener Michael Carrick, så kanskje disse to situasjonene går hånd i hånd?

Crystal Palaces neste kamp spilles på Stadium of Light lørdag 17. januar, mot Sunderland kl. 15:00 GMT/16:00 CET.