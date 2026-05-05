Crystal Reed følte "et stort press" da hun ble Swamp Things Abby Arcane

HQ

I fremtiden forventer vi å se Swamp Thing gjøre sin ankomst til DC-universet, selv om det er uklart hvordan og når dette vil skje, ettersom det etter løftet om et Swamp Thing-prosjekt ser ut til å ha skjedd lite bevegelse i forhold til det i det siste. Men hvis du er på utkikk etter mer fra den ikoniske grønne beskytteren, var han nylig hovedperson i sin egen TV-serie, som inkluderte en opptreden av Crystal Reed.

Under den nylige Comicon Napoli fikk vi sjansen til å snakke med skuespilleren og spørre om hennes tid med Swamp Thing og om å gi liv til karakteren Abby Arcane.

"Vel, det var vanskelig fordi jeg aldri hadde spilt en tegneseriefigur av det kaliberet før, og Abby Arcane er så elsket, og Alan Moores Swamp Thing-serie var for meg helt perfekt, så jeg følte et stort press i den sammenhengen. Men, ja, jeg tror jeg så mye, og jeg leste alt, og på et eller annet tidspunkt måtte jeg bare legge det bort og tilføre henne min egen erfaring."

Swamp Thing varte ikke lenge, da den ble lagt ned etter første sesong, til tross for positive anmeldelser fra fans og kritikere. Dette betydde naturligvis at Reeds tid som Abby Arcane ble kort, men skuespilleren dukket også opp i et annet DC-prosjekt, nemlig som Sofia Falcone i Gotham, en karakter som har blitt svært populær i det siste takket være The Penguin-serien. For mer om Reeds tid som Sophia Falcone, se hele intervjuet nedenfor.