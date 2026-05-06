Crystal Reed var "veldig nervøs" da hun skulle spille Gothams Sofia Falcone

HQ

Mens DC-fans vil være godt kjent med karakteren, spesielt hvis du ofte leser Batman-historier, har de som er mindre bevandret i tegneserieverdenen kanskje først blitt virkelig kjent med Sofia Falcone i løpet av de siste par årene, etter Cristin Miliotis opptreden i The Penguin.

På grunn av Miliotis opptreden har mange kanskje et veldig spesifikt bilde av Sofia Falcone i tankene sine, noe som er interessant fordi tegneserieversjonen av karakteren er utrolig forskjellig fra personen som presenteres i The Penguin.

Det er med dette i bakhodet at da vi snakket med Crystal Reed under Comicon Napoli nylig, forklarte skuespilleren som portretterte Sofia Falcone i Gotham at hun var "veldig nervøs" for å prøve seg på skurken.

"Sofia, ja, herregud, har du sett henne i tegneseriene? Jeg var faktisk veldig, veldig nervøs for det, for i Gotham er hun skrevet på en helt annen måte enn i tegneserien. Danny Cannon, skaperen, sa bare: "Gjør hva du vil med henne. Du kan gjøre hva du vil, så det gjorde jeg, og jeg håper dere likte det."

For mer fra Reed, snakket vi også med skuespilleren om hennes tid med Swamp Thing-serien og også om hennes kommende film som utforsker AI fra et psykologisk spennende perspektiv.