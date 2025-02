Crytek gjennomfører en ny runde med permitteringer og setter Crysis 4 i alvorlige problemer

HQ

I dag viser seg å være en spesielt mørk dag for permitteringer og jobbkutt i hele spillindustrien. Om vi nylig rapporterte om oppsigelsene hos Unity, må vi nå rapportere om et annet selskap med egen spillmotor. Vi snakker om Crytek, som har sagt opp rundt 15 % av sine 400 ansatte, de fleste av dem tilknyttet Crysis 4 -prosjektet.

En annen del av utviklingsteamet for det spillet, som etter alt å dømme ser ut til å ha blitt kansellert (selv om kunngjøringen ikke uttrykkelig sier dette), vil bli flyttet for å støtte utviklingen av studioets andre store IP, The Hunt: Showdown 1896, som viser seg å være lønnsomt for selskapet. La oss håpe at de berørte finner en ny stilling så snart som mulig i denne vanskelige tiden. Du kan lese hele uttalelsen i bildet nedenfor.