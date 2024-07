Crytek lanserer neste kapittel av Hunt med Hunt: Showdown 1896 i august

Den massive nestegenerasjonsoppdateringen av det populære PvPvE-spillet Hunt: Showdown er på trappene. Hvis du har lett etter en måte å endelig unnslippe bayouen på, kan du nå bytte ut det sumpete landskapet med Rocky Mountains i Colorado.

Det første kartet, som du kan sjekke ut i traileren nedenfor, heter Mammon's Gulch, og gir mye mer vertikalitet i dette nye fjellrike biomet. Kartet kommer ut den 15. august, og bringer med seg en hel haug med neste generasjons endringer.

I følge en pressemelding planlegger Crytek at dette skal bli en helt ny opplevelse for spillerne. Overhalt grafikk, rikere lyd og mer kan forventes, og det vil være en del av en gratis oppdatering for spillere. Dessverre for spillere på siste generasjons konsoller vil Cryengine 5.11 bety at de ikke får tilgang til det originale spillet etter 15. august.