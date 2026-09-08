Crytek skal angivelig ha sagt opp hele QA-teamet i Istanbul, og utviklere ved kontoret i Frankfurt er også berørt

HQ

Det rapporteres om oppsigelser hos Crytek, utvikleren av Crysis og Hunt: Showdown, da det antas at minst 30 personer har mistet jobben ved kontorene i Istanbul og hovedkontoret i Frankfurt, Tyskland.

Det har ennå ikke kommet noen offentlig bekreftelse på nedbemanningene, men Insider Gaming melder at hele QA-teamet i Istanbul tilsynelatende har blitt sagt opp. Nedbemanningene har først og fremst rammet QA-, sosiale medier- og publiseringsavdelingene i selskapet.

Oppsigelsene er beskrevet som «uventede» av Insider Gamings kilder, og de ansatte ble informert om dem i begynnelsen av september. Det eksakte antallet er foreløpig ikke kjent, men det er sannsynlig at vi snart får vite mer.