CS2-oppdatering utraderer 1 milliard dollar i markedsverdi for skinn

Den siste oppdateringen til Counter-Strike 2 har hatt noen uventede konsekvenser for spillet som helhet, eller i det minste sekundærmarkedet. Hvorfor det? Vel, flere skinn har plutselig blitt mye lettere å få tak i, noe som får videresalgsverdien til å stupe til en milliard dollar. Snu den oppmerkede siden nedover.

Så hva har egentlig endret seg? Vel, oppdateringen har implementert muligheten til å bytte fem såkalte "Covert" -skinn mot en sjeldnere gjenstand. Disse var tidligere bare tilgjengelige som dråper gjennom Steam Community Market, eller andre nettsteder der de ofte ble solgt for tusenvis av dollar. Kort sagt, det som tidligere ble ansett av mange for å være "søppel", kan nå byttes mot tidligere sjeldne bling.

Ikke overraskende er mange spillere, spesielt de som selger gadgets på bruktmarkedet, ekstremt misfornøyde. Noen hevder til og med at det er en risiko for at folk vil skade seg selv av ren frustrasjon over dette.

"Dere vet at folk sannsynligvis kommer til å skade seg selv på grunn av dette, men likevel presset dere det ut uten å nøle, galskap."

Har du blitt påvirket av denne siste CS2-oppdateringen?