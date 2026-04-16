Det har blitt laget en hel rekke spill basert på H. P. Lovecrafts kosmiske skrekkunivers, og nå er det et nytt på vei: Cthulhu: The Cosmic Abyss fra franske Big Bad Wolf. Spillet følger delvis i fotsporene til andre Lovecraft-spill ved å plassere spilleren i rollen som en slags detektiv. Denne gangen er vi agent Noah, som har spesialisert seg på okkulte saker. Det forsøker imidlertid også å gjøre enkelte ting litt annerledes, men dessverre kompliserer dette bare spillet unødvendig.

Cthulhu: The Cosmic Abyss foregår i en relativt nær fremtid, der du som Noah må etterforske den mystiske forsvinningen av en rekke forskere fra en gruvestasjon på bunnen av Stillehavet. Etterforskningen fører detektiven vår lenger og lenger inn i mystiske alternative verdener, ned i dype, endeløse labyrinter under havoverflaten og inn i eldgamle sunkne byer og templer, alt mens du blir overvåket fra skyggene av en voldsom ondskap.

Ettersom Cthulhu: The Cosmic Abyss først og fremst er et "detektivspill", innebærer det mye grundig utforskning av omgivelsene, samtidig som man må sette sammen ledetråder og spor for å finne ut hva som egentlig har skjedd. For å gjøre utforskningsdelen mer interessant har utviklerne utstyrt Noah med en "sonar", som er en av spillets sentrale mekanikker. Denne sonaren kan stilles inn på forskjellige frekvenser, noe som bidrar til å avsløre viktige ting i omgivelsene. Det fungerer slik: Hver gang du finner en ny type objekt (det kan for eksempel være et dokument helt i starten av spillet), skanner du det med sonaren din, og sonaren lærer seg frekvensen til det aktuelle dokumentet. Det betyr at du i fremtiden lettere kan finne andre dokumenter ved å sende ut en sonarbølge med akkurat den frekvensen.

Etter hvert som du går videre, kan du benytte deg av flere og flere frekvenser, og opptil tre frekvenser kan kombineres for å skanne omgivelsene mer presist, men dette utelukker også andre objekter som ikke består av nettopp disse tre frekvensene samtidig. Du bruker en god del tid på å aktivere og kombinere disse frekvensene for å utforske omgivelsene så effektivt som mulig, og det høres kanskje litt tungvint ut, for det er det faktisk.

Det virker som om utviklerne, i et forsøk på å skape noe nytt, rett og slett har endt opp med å gjøre utforskningen av omgivelsene unødvendig komplisert. Sonaren er riktignok funksjonell, men man bruker rett og slett for mye tid på å kombinere, aktivere, deaktivere og veksle mellom disse frekvensene, bare for å skanne et rom eller et område. Mange objekter er ganske godt gjemt, slik at man ikke bare finner frem til dem på en naturlig måte (det er i hvert fall veldig vanskelig), og det synes jeg rett og slett gjør en stor del av spillopplevelsen for omstendelig.

Underveis samler du inn massevis av ledetråder, spor og bevis, som samles i et "Vault" - en slags interaktiv oppslagstavle. Her må du organisere, kombinere og koble sammen sporene som er relatert til hverandre, for å finne ut hvordan sporene henger sammen, og på den måten finne nye konkrete spor du kan forfølge i etterforskningen. Vault fungerer stort sett ganske bra, men jeg opplevde noen bugs som gjorde at ledetråder ble plassert oppå hverandre og ikke kunne skilles fra hverandre igjen. Det påvirket ikke min nåværende etterforskning, men jeg kan se for meg at denne feilen, hvis du er uheldig, potensielt kan være en progresjonssperre, ettersom du ofte trenger å flytte rundt på de enkelte sporene og gruppere dem, og det kan du ikke gjøre hvis du ikke kan skille dem fra hverandre.

Cthulhu: The Cosmic Abyss Det holder ikke spilleren så mye i hånden, og i hvelvet må du virkelig ta på deg detektivhatten. Det kan være vanskelig å skjønne sammenhengene mellom de ulike sporene, men hvis du har et analytisk sinn, vil du sikkert like å sitte der og analysere og sette sammen sammenhengene mellom ulike spor og ledetråder. Hvis du står fast her (noe jeg gjorde ganske ofte), kan du velge den kunstige intelligensen (kalt Key) fra menyen, som er med deg hele tiden. Du kan derfor be Key om hjelp, og den vil gi deg stadig mer presis assistanse helt til den praktisk talt leverer løsningen til slutt. Det er en ganske praktisk funksjon som du kan velge å bruke hvis du står fast på et hvilket som helst tidspunkt i spillet, men det er helt valgfritt hvis du foretrekker å løse alle spillets gåter selv.

Selv på standard vanskelighetsgrad er Cthulhu: The Cosmic Abyss ikke noe enkelt spill. Du kan også velge å spille i den enklere utforskningsmodusen, som gir deg noen flere hjelpemidler, blant annet nøkkelen som er beskrevet ovenfor. Du kan også skanne objekter ubegrenset (normalt kan du bare skanne hvis du har energi til det), du kan bremse hastigheten som verden rundt deg - og ditt eget sinn - fortæres av korrupsjon og ondskap, og flere andre lignende ting - så hvis du synes det hele blir litt for vanskelig, kan du få god hjelp underveis.

Cthulhu: The Cosmic Abyss er et spill som går veldig sakte, og det må du være forberedt på. Du må virkelig undersøke mange ting, og du bruker mye tid på å fikle med ekkoloddet, organisere spor og ledetråder og teste teoriene dine i Vault. Det kan godt hende at tempoet er litt for lavt for noen, men hvis du er typen som elsker å jobbe metodisk og liker å finne sammenhenger og lignende, så er Cthulhu: The Cosmic Abyss god mental trening.

I løpet av testperioden opplevde vi en rekke tekniske problemer med spillet. Faktisk så mange at Nacon ba oss om å slutte å anmelde det til en oppdatering hadde blitt utgitt. Etter en tid kom denne oppdateringen, som løste en rekke ting, men dessverre er spillet fortsatt ikke der det burde være fra et teknisk ståsted. Jeg opplevde (etter den nevnte oppdateringen) at spillet krasjet 2-3 ganger; det er som om lydeffekter mangler enkelte steder, noen av mellomsekvensene ser ikke ut til å ha blitt redigert ordentlig sammen, voice-over-dialogen kutter i hverandre og avbryter seg selv, og så er det, som nevnt tidligere, problemet med sporene i Vault, som kan være plassert klosset oppå hverandre. Vi håper at Big Bad Wolf vil fortsette å lappe spillet, da det kort tid før utgivelsen er flere feil som potensielt kan være alvorlige.

Cthulhu: The Cosmic Abyss er bygget i Unreal Engine 5 og tilbyr en kvalitetsmodus og en ytelsesmodus. Det er ikke umiddelbart en stor visuell forskjell mellom de to modusene, så Performance Mode, som sikter mot 60 bilder per sekund, er klart å foretrekke. Det er viktig å merke seg at jeg skriver at det "sikter" mot 60 bilder i sekundet, ettersom bildefrekvensen er ganske ujevn, og selv om det er et spill med lavt tempo, merker du det likevel.

Cthulhu: The Cosmic Abyss er et nytt tilskudd til det etter hvert omfattende utvalget av Lovecraft-inspirerte skrekkspill. Det er vakkert designet og tar deg med gjennom noen imponerende og forbløffende verdener, men jeg vil si at du må være en ekte fan av disse detektivspillene for at Cthulhu: The Cosmic Abyss skal være verdt det. Som nevnt tidligere er det elementer som gjør det hele litt for innviklet og gjør spillet enda tregere enn det allerede er. Det er også en rekke tekniske problemer som det er vanskelig å overse.

Vi håper at Big Bad Wolf vil ordne opp i disse tingene før utgivelsen, men slik Cthulhu: The Cosmic Abyss ser ut akkurat nå, er det utelukkende rettet mot hardcore fans av detektivspill som vil kunne se gjennom fingrene med de tekniske feilene. Jeg må innrømme at jeg syntes det var vanskelig å gjøre det.