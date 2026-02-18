Cthulhu: The Cosmic Abyss Forhåndsvisning av spill: Vasser inn i uendelighetens svarte hav

HQ

Det er ganske skremmende å innrømme, med tanke på hans rasistiske overbærenhet, men jeg er ganske glad i H.P. Lovecrafts fiksjon. Hans maning av vesener hinsides vår forestillingsevne og hvordan de gjenspeiler forestillingene om hva det vil si å være menneske og vår rolle blant stjernene, fascinerer meg til stadighet. Likevel har jeg alltid følt meg mer tiltrukket av Lovecrafts mindre kjente historier og monstre. Den store, stygge blekksprutdemonen Cthulhu er nesten for velkjent og overdrevent avbildet i mediene, til et punkt der han mangler enhver følelse av mystikk som gjør at tankene dine kan mane frem noe som helst uhyggelig ut fra Lovecrafts riktignok utdaterte sans for skrekkens annerledeshet.

Så det var med en viss forsiktighet jeg gikk inn i Big Bad Wolf and Nacon's Cthulhu: The Cosmic Abyss. En AA-grøsserundersøkelse med den massive flygende blekkspruten i tittelen virket som om den kunne gå i alle de åpenbare retningene, og tromme opp alle de overspilte stereotypene fra Lovecraftian-fiksjonen, uten å klare å gjøre den til noe annet enn tentakler og folk som skriker at de holder på å bli gale av å lese noen snirklete bokstaver på en vegg. Det er noe av det, siden det er et spill basert på Lovecrafts arbeid vi snakker om her, men i løpet av de få timene jeg spilte, fant jeg meg selv stort sett å nyte begynnelsen på dette nye mysteriet.

Vi spiller som Noah, en etterforsker i det okkulte som finner seg trukket inn i havets bokstavelige dyp og de metaforiske dypene i en sak langt utenfor hans forståelse etter at en kollega forsvinner. Etter en uhyggelig åpning i en hytte i skogen (eller i en sump, om man vil), blir vi kastet inn i etterforskningen av et forlatt gruveanlegg i dyphavet på begynnelsen av 2050-tallet, sammen med en AI-ledsager som hjelper oss med å skanne omgivelsene, finne ledetråder og kan bli spurt om løsninger på problemer hvis du har slått på innstillingen.

Cthulhu: The Cosmic Abyss Men dette spillet fremstår først og fremst som et etterforskningsspill, noe som nok er lurt med tanke på at Lovecraftian-horror som nevnt ikke klarer å skremme like mye som for eksempel Resident Evil eller Silent Hill. Det er en urovekkende undertone hele veien, spesielt når du kommer forbi introduksjonen og inn i soloutforskningen av det forlatte anlegget. Noe er der nede sammen med deg, sammen med sporet av lik det har etterlatt seg, men å ikke vite hva det er, selv da jeg avsluttet demoen, etterlot et mye sterkere inntrykk enn å ha et fiskemonster som prøvde å jage meg ned hele tiden. Den metodiske tilnærmingen til spillet gir deg tid til å fordype deg i verdenen og gå deg vill i mysteriet, og stykke sammen ledetrådene bit for bit for å avdekke den mørke fortellingen som ligger under.

Det er mye dybde i etterforskningsmekanikken, som det tar litt tid å venne seg til. Når du går rundt i et miljø, holder du øynene festet til gulvet, veggene, skrivebordene og til og med taket for å samle ledetråder. Du får litt informasjon fra dem når du først får øye på dem, men hvis du bruker en dyrebar energiressurs, kan du analysere dem for å få mer informasjon, samtidig som du lagrer dem i hvelvet, en meny som lar deg velge et bestemt stoff eller element, og deretter bruke radaren til å peile deg inn på flere ting som har samme egenskaper. Det finnes også et Sherlock-aktig tankekart som lar deg koble sammen ulike personer, steder, gjenstander og mer. Jeg brukte det ikke så mye, for jeg ville heller ha fokusert på neste del av puslespillet i stedet for å prøve å sette alt sammen i de tidlige stadiene. Du har også tilgang til et pin-verktøy, som du kan bruke til å finne ledetråder og bilder du vil ha for hånden. Igjen ser det ut til at det er lagt fullt fokus på etterforskningen her, noe som absolutt passer bedre til en lovecraftiansk atmosfære enn til en action/overlevelsestur gjennom undervannstempler.

Større mysterier er ikke alltid like enkle, og mens du i introduksjonen kunne klare deg med å bare se på alt som var å se på, måtte jeg bruke hodet for å løse en labyrintgåte i den andre delen av demoen. Jeg skammer meg ikke over å innrømme at det var nyttig med litt hjelp fra AI-ledsageren Key, og til slutt, mens jeg prøvde å få den "gode" slutten på mysteriet, måtte jeg bruke en besudlet gjenstand til å lede meg gjennom labyrinten. Hvert mysterium gir deg to løsninger, hvorav den ene spiller inn i den viktige korrupsjonsmekanikken. Som du kunne forvente, er det ganske skadelig for den mentale helsen å være i nærheten av alle fiskefolkene og den snirklete skriften, og hvis du vil ha en god slutt, må du hindre Noah i å bli sinnssyk. Men for å spare tid til demoen, kjørte jeg den stakkars mannens hjerne gjennom blenderen. Det er en interessant nok mekanikk, selv om jeg håper at det i det fullstendige spillet ikke bare er et tilfelle av at korrupsjon bringes gjennom den enkleste veien, mens løsningen uten korrupsjon gjør at du må gjøre mer arbeid, da det føles litt for enkelt for mekanikkens potensial.

Cthulhu: The Cosmic Abyss er absolutt i riket av en AA-opplevelse. Selv om det til tider ser flott ut, har solide spillmekanikker og en spennende historie, har det sine problemer her og der. Jeg la merke til noen visuelle feil og det som så ut som ekte feil i kartdesignet (en etikett for Transfer Module kalte det Transfert Module). Det var også noen ytelsesproblemer hver gang jeg gikk inn i et nytt område, og selv om disse ikke førte til noen krasj, fikk det meg til å miste innlevelsen litt, noe som er synd med tanke på at grafikken og historien gjør en veldig fin jobb med å trekke deg inn i den verdenen Big Bad Wolf har skapt.

Cthulhu: The Cosmic Abyss Kanskje lider spillet av mangel på skrekk, men som å lese en Lovecraftian-historie i en tid der fiskemennesker er noen av de minst skremmende monstrene der ute, er det fortsatt en stor følelse av intriger i Big Bad Wolfs mysteriespill. Jeg er spent på hva som skjer videre i Noahs jakt på denne kosmiske guden, og om vi ender opp med å møte det gamle tentakelskjegget likevel, eller om vi blir altfor gale lenge før vi får sjansen. Hold utkikk etter denne hvis du er ute etter noe som gir deg litt hjernetrening i tillegg til en fin historie.