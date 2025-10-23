Cthulhu: The Cosmic Abyss setter fast lanseringsdato i ny trailer

Skrekk fra dypet er ikke så langt unna, ettersom utvikleren Big Bad Wolf og utgiveren Nacon har kunngjort utgivelsesdatoen for Cthulhu: The Cosmic Abyss. Spillet har flyttet fra et bredt utgivelsesvindu i 2026 til en dato 16. april 2026.

Hvis du ennå ikke har fått med deg hva Cthulhu: The Cosmic Abyss handler om, er det en thriller der du spiller som Noah, en agent for Ancile som spesialiserer seg på okkulte saker. Når du begir deg ned i Stillehavets dyp, finner du ut at det finnes ting man bør la ligge under havet. Du skal løse gåter, bekjempe kultister og forsøke å unngå innflytelsen fra den allmektige Cthulhu.

I traileren for Cthulhu: The Cosmic Abyss som ble vist på kveldens Galaxies Showcase, får vi en ny titt på gameplayet, inkludert noen massive, uhyggelige miljøer, gale, glemte mennesker og noen glimt av blekksprutdragen selv. Sjekk det ut nedenfor :