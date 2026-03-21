Cthulhu: The Cosmic Abyss tar rundt 12-15 timer å fullføre, men "belønner nysgjerrighet fremfor alt"

I en tid med omfattende rollespill på over 100 timer er det ganske fint å ha et kortere, mystisk eventyr blant dagens spill. Cthulhu: The Cosmic Abyss har ikke som mål å holde deg fanget i en evighet, men jo lenger tid du bruker på det, desto mer givende ser spillet ut til å være.

I et nylig intervju med spillets regissør Tommaso Nuti spurte vi hvor lang tid det tar å fullføre spillet totalt sett. Siden det er et mysteriespill, kan tiden det tar å fullføre spillet variere, men Nuti forklarte at spillere som er litt mer nysgjerrige, vil finne spillet mer givende.

"I gjennomsnitt vil det ta mellom 12 og 15 timer å fullføre eventyret, avhengig av valgt vanskelighetsgrad og hvor dypt hver spiller velger å gå inn i etterforskningen," forklarer Nuti. "For å gi deg litt mer detaljer, belønner spillet vårt nysgjerrighet fremfor alt. Hvor dypt du går i etterforskningen, avgjør til syvende og sist hvor lang opplevelsen blir."

Hvis du vil ha raskere progresjon, forklarer Nuti, kan du utsette deg for større korrupsjon. Dette er ikke bra for Noah i det lange løp, som du sikkert skjønner, og kan påvirke slutten du kan få. For å lese mer om det, sjekk ut hele intervjuet vårt her.