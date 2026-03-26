Cthulhu: The Cosmic Abyss viser frem utforskning og etterforskning i ny gameplay-trailer

Cthulhu: The Cosmic Abyss Spillet lanseres om bare noen få uker, og den 16. april skal vi gjøre vårt beste for å holde oss tilregnelige når vi møter den vanvittige tilstedeværelsen av noen av den kosmiske skrekkens mest beryktede skapninger. Før den tid gir Big Bad Wolf oss imidlertid en sjanse til å forberede oss via en ny trailer med oversikt over spillet.

Denne spilltraileren viser hvordan vi ikke kommer til å sparke ned steindører og rive fiender i stykker med bare hendene. Mens truslene i Cthulhu: The Cosmic Abyss er mer virkelige enn en Lovecraftian-drøm, må vi bruke vettet vårt for å unngå dem og komme til bunns i hva som egentlig foregår i hovedhistorien.

Hovedpersonen vår, Noah, bruker en begrenset energiressurs til å identifisere ledetråder i gjenstandene rundt seg. Du må være forsiktig med hvordan du bruker energien din, men hvis du vil ha noen hint om hva som er en nyttig ledetråd for å komme videre i historien, kan du alltids spørre AI-ledsageren din, Key.

Sjekk ut mer av spillet nedenfor