Cthulhu's Reach: Devil Reef Act III kommer i mars neste år

Chthulhu's Reach: Devil Reef har vært i Early Access i over et år nå. Det gir solo- og samarbeidsspillere en lovecraftiansk roguelike der de møter skrekk fra dypet og utforsker en uhyggelig labyrint.

Spillet har mottatt jevnlige oppdateringer siden lanseringen, og er nå nesten klart for den etterlengtede Act III-avsløringen. Som vist i traileren nedenfor, vil Cthulhu's Reach: Devil Reach: Devil Reach vil slippe løs sin tredje akt den 30. mars 2026.

Nye fiender, et nytt våpen og den siste sjefen vil bli lagt til i spillet. Dette vil ikke være den absolutte slutten for Chthulhu's Reach: Devil Reef, men det setter veikartet inn i den uutgrunnelige fremtiden.