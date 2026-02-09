Cuba advarer flyselskapene om truende mangel på flydrivstoff

HQ

Cuba har advart internasjonale flyselskaper om at det vil gå tomt for flydrivstoff fra og med tirsdag, noe som vekker bekymring for flytrafikken på grunn av den stadig dypere energikrisen på øya. I et varsel til luftfarten (NOTAM) som ble sendt ut sent søndag, står det at flydrivstoff ikke vil være tilgjengelig fra 10. februar til 11. mars, noe som strider mot regjeringens forsikringer bare noen dager tidligere om at nye drivstoffrasjoneringstiltak ikke ville påvirke flyvningene.

Mangelen er knyttet til suspensjonen av oljeleveranser fra Venezuela, Cubas viktigste energiallierte. Havanna har ikke mottatt venezuelansk råolje eller raffinerte produkter siden midten av desember, etter at USA gikk inn for å blokkere Venezuelas eksport. USAs president Donald Trump har siden lovet å stanse alle venezuelanske oljeleveranser til Cuba og truet med å innføre toll på land som sender drivstoff til øya, noe som effektivt vil begrense tilgangen til flydrivstoff.

Flyselskaper som flyr til Cuba, forventes å måtte basere seg på beredskapsplaner, inkludert drivstoffpåfylling i nærliggende land som Panama, Bahamas, Den dominikanske republikk eller USA. Tidligere har lignende mangelsituasjoner blitt håndtert på denne måten, og de fleste flyvninger til og fra Havanna så ut til å gå som planlagt på mandag. De største flyselskapene har så langt ikke ønsket å kommentere saken, og foreløpig gjenstår det å se hvor lenge den regulære flytrafikken kan opprettholdes hvis drivstoffmangelen vedvarer...