Cuba lover å motstå "terroristisk aggresjon" etter dødelig angrep fra USA-registrert båt

Cuba har lovet å forsvare seg mot det de kaller " terroristisk og leiesoldataggresjon" etter at grensevakter har drept fire eksilcubanere om bord på en Florida-registrert speedbåt som angivelig åpnet ild nær øyas nordlige kyst. President Miguel Díaz-Canel sa at landet ville svare "med besluttsomhet og fasthet", samtidig som han insisterte på at Cuba "ikke angriper eller truer". Seks andre passasjerer ble rapportert skadet.

Hendelsen risikerer å belaste forholdet mellom Havanna og Washington ytterligere. USAs utenriksminister Marco Rubio sa at USA ikke var involvert i hendelsen, og at de fortsatt var i ferd med å samle inn fakta. Cubanske myndigheter sa at gruppen, som ble beskrevet som kubanere bosatt i USA, var bevæpnet og hadde til hensikt å gjennomføre en "terroristisk infiltrasjon"...