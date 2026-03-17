Cuba rammet av landsomfattende strømbrudd, strømnettet kollapser

Cuba ble mandag kastet ut i mørket etter at det nasjonale strømnettet kollapset, og rundt 10 millioner mennesker ble uten strøm, ifølge den statlige operatøren.

Myndighetene sa at de fortsatt etterforsket årsaken til strømbruddet, selv om tidlige indikasjoner tydet på overføringsproblemer snarere enn et større sammenbrudd i kraftverket. Mannskaper har begynt å gjenopprette strømmen til små, isolerte deler av nettet som en del av en gradvis gjenopprettingsprosess.

Strømbruddet kommer midt i en stadig verre energikrise knyttet til mangel på drivstoff, noe som har blitt forverret av press fra USA og stans i viktige oljeleveranser fra Venezuela. Hyppige strømbrudd har allerede satt hverdagen på øya på prøve, og innbyggerne har i økende grad blitt tvunget til å tilpasse seg lengre perioder uten strøm.