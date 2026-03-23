Cuba sier de er klare for ethvert potensielt angrep fra USA: "Det ville være naivt av oss å ikke forberede oss"

Cuba er forberedt på en potensiell militær konfrontasjon med USA, til tross for at de anser et slikt scenario som usannsynlig, sier viseutenriksminister Carlos Fernández de Cossío.

Kommentarene hans kommer samtidig som spenningen øker som følge av en oljeblokade innført av Donald Trump, noe som har forverret den økonomiske krisen på øya. Trump har også trappet opp retorikken de siste dagene, og antydet at han forventet å få "æren" av å innta Cuba.

"Vi tror ikke det er sannsynlig, men det ville være naivt av oss å ikke forberede oss", sa Fernández de Cossío, og understreket at Cuba historisk sett har mobilisert til nasjonalt forsvar i møte med potensiell aggresjon.

Samtalene mellom Havanna og Washington ble innledet tidligere denne måneden, men cubanske tjenestemenn avviste alle antydninger om at landets politiske system eller ledelse (under Miguel Díaz-Canel) kunne være en del av forhandlingene.

I mellomtiden har amerikanske militære tjenestemenn indikert at det ikke foreligger noen aktive planer om en invasjon, noe som tyder på at den nåværende situasjonen i stor grad er retorisk til tross for økende spenninger.