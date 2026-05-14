Cuba skal ha gått helt tom for diesel og drivstoff

I et intervju med statlige medier har Cubas energiminister Vicente de la O Levy hevdet at landet nå har gått helt tom for diesel og drivstoff og befinner seg i en energikrise.

Årsaken til Cubas situasjon ser ikke bare ut til å være knyttet til problemene med drivstofftilførselen som rammer hele verden på grunn av den pågående konflikten i Midtøsten og i Hormuzstredet, men også til en USA-ledet blokade av oljetilførselen til landet, noe som har forverret den karibiske nasjonens problemer, ifølge BBC News.

Når det gjelder det sistnevnte punktet, bruker USA drivstoffforsyningen som et middel til å forhandle om reformer i landet, og USA tilbyr 100 millioner dollar i bistand hvis Cuba lover "meningsfulle reformer av Cubas kommunistiske system".

Alle disse problemene har ført til at Cuba har opplevd enorme strømbrudd som har vart i 20-22 timer, blant annet i hovedstaden Havanna, noe som har ført til at sykehus og skoler ikke har kunnet fungere etter hensikten og til og med har måttet stenge enkelte steder.