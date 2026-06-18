Cuba tar sine første skritt mot kapitalismen

HQ

Cubas kommunistparti har vedtatt en rekke reformer som tar sikte på å redusere statens rolle og åpne landets økonomi for private investeringer, ifølge France 24 og YLE.

Noen av de kunngjorte reformene var en gjentakelse av tidligere forslag, som for eksempel å gi større autonomi til statseide foretak, som står for omtrent 80 % av den økonomiske aktiviteten.

Reformene er et forsøk på å blidgjøre USA, som har lagt press på Cuba gjennom en oljeembargo, noe som har ført til en energikrise og mangel på mat, medisiner og drikkevann.

Tiden vil vise om disse reformene vil tilfredsstille den amerikanske presidenten, Donald Trump.