Cubas strømnett kollapser og kaster øya ut i mørket

HQ

Mens natten senker seg over Karibia, befinner Cuba seg i en stadig dypere krise. Sent fredag kveld ble landets skjøre strømnett rammet av en katastrofal svikt, noe som førte til at hovedstaden Havanna og store deler av øya ble mørklagt.

Kollapsen, som ble sporet tilbake til en feil i en transformatorstasjon i Havanna, slo ut strømmen i hele den vestlige regionen. Noen få steder klarte man å holde seg i drift ved hjelp av reservegeneratorer, men rapporter fra hele Cuba tegnet et dystert bilde av omfattende strømbrudd.

Dette siste strømbruddet markerer nok et kapittel i en langvarig saga om ustabilt strømnett, som har blitt forsterket av mangel på drivstoff, naturkatastrofer og en pågående økonomisk krise. Foreløpig gjenstår det å se hvilke tiltak som vil bli iverksatt for å gjenopprette strømmen til de millioner av mennesker som er berørt.