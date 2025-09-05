Cuisinart Freeze Wand

Vi har nylig gitt oss i kast med kunsten å lage deilig iskrem med Ninjas Creami Deluxe, som i seg selv jukser litt ved ikke å ha et innebygd kjøleelement, men i stedet krever at du har alle ingrediensene klare i fryseren, for så å blande dem sammen på en riktignok ganske enkel og elegant måte.

HQ

Det er imidlertid et så stort apparat at du er så å si tvunget til å sette av benkeplass til det, noe som kan føles litt irriterende... ja, for eksempel i november. Men Cuisinart kan hjelpe, for deres Freeze Wand har også tatt verden med storm, og en av grunnene til det er at den ikke er stort større enn en kjøkkenmaskin - altså en sylindrisk beholder og maskin som er veldig, veldig enkel å oppbevare i en skuff når du ikke har lyst på iskrem - men når er det noen gang det?

Den veier bare to kilo og måler 41x34x15 centimeter - ikke spesielt stor, men det er også fordi den, i likhet med Creami, ikke har et innebygd kjøleelement. Nei, i stedet er dette også en slags blender, som kan blande og forsiktig brette luft inn i de frosne ingrediensene du vil lage iskrem eller sorbet av. Du fryser disse i de medfølgende beholderne 24 timer i forveien, for eksempel en melkeblanding med vanilje, eller hva du måtte ønske å eksperimentere med, og så har du hjemmelaget iskrem før du vet ordet av det. Det finnes vanlig iskrem, sorbet, mix-in, slushie og milkshake, og i de fleste tilfellene tok det ca. 15 sekunder å lage den ferdig, og det nesten uten å lage noe lyd.

Hjemme eksperimenterte vi hovedsakelig med iskrem med ulike ingredienser og sorbet, og begge hadde en overraskende autentisk tekstur, uten at man følte at de kom fra en... ja, en snarvei, for å si det sånn. Selv når vi tilsatte kjeks og bær i en vaniljeblanding, fungerte Freeze Wand nesten perfekt, igjen uten å lage noe støy eller bruke ekstra tid på å skape den rette konsistensen.

Dette er en annonse:

De gode nyhetene bare fortsetter å komme, for i motsetning til Ninja Creami, som føles som å rengjøre en kjøkkenmaskin, er maskinen så liten, og selve maskinen er så sømløst fjernet fra den delen av enheten som faktisk må vaskes, at det bokstavelig talt tar 30 sekunder å gjøre den klar til bruk igjen.

Det eneste ankepunktet, eller bekymringen om du vil, er at Freeze Wand rett og slett ikke egner seg til å lage mange porsjoner av samme iskrem til mange personer. Ja, du kan teknisk sett fylle alle beholderne med samme blanding og deretter kjøre dem i rekkefølge, men det er klart at dette er designet for to eller tre personer som får noen få kuler iskrem fra en type blanding, eller kanskje flere som en kombinasjon, og ikke et større selskap enn det.

Når det er sagt, kan du få en Freeze Wand akkurat nå for £ 100, mindre enn halvparten av prisen på en Creami Deluxe, og akkurat nå er det vanskelig å se hvorfor.

Dette er en annonse: