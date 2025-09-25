Cuisinart Frost Fusion

I løpet av de siste ukene har vi anmeldt en rekke maskiner fra både Ninja og Cuisinart som er designet for å lage desserter, og kanskje mer spesifikt iskrem og lignende. Men felles for dem begge er at ingrediensene må fryses i minst 24 timer på forhånd. Det betyr at maskinene er mindre, billigere og enklere i bruk, og de fungerer som et effektivt motstykke til det mange oppfatter som tungvinte, dyre og bråkete iskremmaskiner fra tradisjonelle produsenter som DeLonghi.

HQ

Men interessant nok har Cuisinart også laget en maskin som heter Frost Fusion, som gjør akkurat det du forventer at en tradisjonell iskremmaskin skal gjøre. Du trenger ikke å fryse noe som helst, du bare heller ingrediensene i kjøleren, og Frost Fusion lager iskrem - og det er i bunn og grunn alt.

Det betyr at det er et solid kjøleelement i Frost Fusion, noe som naturligvis fører til at strømforbruket, tilberedningstiden og støynivået skyter i været. Det samme gjelder prisen, ettersom du kan få en Frost Fusion for rundt 300 pund, noe som ikke er fullt så uoverkommelig dyrt som iskremmaskinene pleide å være. Men fordelene er også helt klare, bortsett fra at du ikke trenger å fryse ned ingrediensene på forhånd. Først og fremst er du ikke avhengig av størrelsen på beholderen, ettersom Frost Fusion fungerer som en slags slushie-maskin i den forstand at du kan plassere en beholder under munnstykket og "trekke" iskremen ut derfra.

Det tar lengre tid enn noen få minutter, men i løpet av ca. 20 minutter har du enten en slushie, softis, frappé eller sorbet, og selv om støynivået er høyere, bråker den ikke så mye mens den "kverner". Merk at jeg spesifikt nevner "softis" her, fordi iskremen som Frost Fusion kan lage, ikke er den harde, tykke "gelato"-typen, men den litt mykere varianten. Dette er fordi Frost Fusion er designet for mye raskere, lettere iskremvarianter, så husk det.

Dette er en annonse:

Beholderen på baksiden rommer 1,6 liter, noe som er ganske mye iskrem. Displayet er responsivt og raskt, og i motsetning til Ninja Creami Deluxe er denne mye penere å se på som utstyr med sin sprukne hvite farge. Men den veier også 14 kilo og tar ganske mye plass, så det er ikke det enkleste utstyret å finne plass til i et kjøkkenskap. Det er tydelig at Cuisinart mener at du bør ha den stående fremme hele året, for de har sett på DeLonghi og laget en så slank profil som mulig, slik at den tar så lite plass på kjøkkenbenken som mulig.

Når det gjelder rene resultater, har Frost Fusion levert trofast gjennom en testperiode på ca. 14 dager. Ja, isen er mer som softis, det kan vi ikke nekte for, og noen vil kanskje ha den mer dedikerte, tykke iskremfølelsen. Samtidig er det vanskelig å se for seg at en familie vil ha en Frost Fusion stående året rundt. Men når det er sagt, er det svært vanskelig å kritisere funksjonaliteten når den så klart og tydelig leverer akkurat det den skal levere.

Sånn sett er den et alternativ til alternativet, om du vil, men du må virkelig hate å fryse ned ingrediensene dine på forhånd, for deres Freeze Wand er mindre, koster halvparten så mye og er dessuten en bunnsolid måte å lage iskrem på.

Dette er en annonse: