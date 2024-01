Cult of the Lamb avslører hva som kommer i Sins of the Flesh-oppdateringen

HQ

Cult of the Lamb sin neste store oppdatering, Sins of the Flesh, er snart her. Mange fans har sett frem til Sins of the Flesh-oppdateringen siden utviklerne hos Massive Monster kunngjorde at spillet ville få NSFW-innhold etter hvert.

Takket være alle de syke der ute har vi nå fått Sins of the Flesh, men det er ikke på langt nær så grafisk som noen fryktet. Det virker snarere som en ganske normal oppdatering, med nye oppdrag, funksjoner og en ny ressurs du kan samle på.

Det er også noen endringer av tilhengerne i leiren din, inkludert et nytt progresjonssystem. Ved å være en mer syndig kultleder kan du også få en ny måte å spille på gjennom forskjellige ritualer, bygninger og doktriner. Til slutt er det et nytt våpen i Blunderbuss.

Det hele ser ut til å bli kjempegøy, og lanseres 16. januar til Xbox, PlayStation, PC og Switch. Ta en titt på traileren nedenfor: