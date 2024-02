Cult of the Lamb kan snart få flerspillermodus

HQ

Indie-suksessen Cult of the Lamb fortsetter å dominere roguelike-verdenen, og fansen ber stadig om mer innhold fra utviklerne. I en nylig Reddit AMA tok utviklerne seg tid til å svare på noen av disse ønskene.

De bekreftet at vi kommer til å få se flere oppdateringer etter hvert, og at vi om 4-5 år kan få et nytt spill fra Massive Monster. På spørsmål om det noen gang vil bli aktuelt med flerspillerspill, fikk vi dessuten følgende svar:

"Det er noe vi gjerne vil gjøre i fremtiden hvis det er mulig, men akkurat nå fokuserer vi på å lage den neste oppdateringen."

Fansen sa umiddelbart at de var positive til flerspillerspill, og noen sa til og med at de ville kjøpe spillet kun for å spille med venner på nettet eller til og med for å spille sammen i sofaen.

Hvilken funksjon vil du se på Cult of the Lamb neste gang?