Cult of the Lamb komponist Narayana Johnson har gått bort

Cult of the Lamb Massive Monster er et av de beste indiespillene de siste årene, og dets kvalitet som kunstnerisk helhet er mye mer enn summen av de ulike tekniske og kunstneriske delene, som også er mer enn bemerkelsesverdige. Massive Monster skapte seg en nisje i den vanskelige indie-utviklingsverdenen, men verken studioet eller spillet vil noen gang bli det samme igjen, ettersom teamet i dag har meldt om den triste bortgangen til et av sine nøkkelmedlemmer, Narayana Johnson, studioets Sound Director og musiker, også kjent som River Boy.

River Boy hos Massive Monster var mer enn bare komponisten på Cult of the Lamb, han lånte også stemmen sin til mange av kultistkarakterene i spillet. Studioet har i en uttalelse kommentert at han var en "kreativ kraft", og ber om at spillerne i denne vanskelige tiden har tålmodighet og gir rom for å sørge over tapet av sin venn.

På kunstnerens hjemmeside kan du finne noen av hans arbeider, blant annet hans komposisjon til Unicycle Giraffe-soundtracket, i tråd med stilen som kjennetegnet hans prisbelønte musikk til Cult of the Lamb.

Måtte han hvile i fred.