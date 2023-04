Cult of the Lamb: Relikvier av den gamle tro og kjetterpakken er ute nå

HQ

Cult of the Lamb har nettopp sluppet sin første store innholdsoppdatering: Relics of the Old Faith, som bringer mye nytt innhold til spillet.

Dette innholdet inkluderer en ny historie etter spillet, dypere kamper som inneholder noen nye evner som tidsstopp og tunge angrep for hvert av Cult of the Lambs våpen, og nye fiender å bruke disse angrepene på.

Når du beveger deg fra den roguelike-siden av Cult of the Lamb og inn i kultbyggingselementet i spillet, får du tilgang til en ny følger og en ny bygning i Relics of the Old Faith. Det er også satt inn en fotomodus i spillet, slik at du kan fange minner med dine favoritt kultfølgere. Det er også en ny kosmetisk pakke som blir brakt inn i spillet, som du kan sjekke ut nedenfor.

Vil du skyte opp Cult of the Lamb for å prøve ut relikvier av den gamle troen?

HQ