Cult of the Lamb: Unholy Alliance og Pilgrim Pack nå tilgjengelig for nedlasting

Den siste store oppdateringen til det anerkjente indiespillet Cult of the Lamb har kommet, og gir oss en hel haug med gode grunner til å hoppe tilbake i den underholdende galskapen. Unholy Alliance, som oppdateringen heter, er helt gratis på alle plattformer, og introduserer en ny spillbar karakter, The Goat.

I tillegg er det nå mulig å spille gjennom hele Cult of the Lamb sammen med en venn i lokal co-op, der den ene spilleren tar rollen som geita og den andre som lammet. Dette åpner opp for flere nye muligheter, og spillerne kan blant annet fritt bytte våpen med hverandre eller slåss rygg mot rygg for ekstra skade.

Pilgrimspakken som ble annonsert tidligere i år, er nå også tilgjengelig for nedlasting, og utvider verden med nye eventyr og karakterer.