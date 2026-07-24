Culture first»-festivalen i London er «uten tvil Storbritannias største videospillarrangement

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Storbritannia har vært i en overgangsperiode en stund når det gjelder sin posisjon innen videospillarrangementer. For flere år siden ble de siste frittstående EGX- og EGX Rezzed-arrangementene avholdt, før messene ble slått sammen med MCM Comic Con og i praksis mistet sin identitet fullstendig. Dette etterlot et tomrom som måtte fylles, noe London Games Festival har vært ivrig etter å gjøre.

På samme måte som Summer Game Fest er i ferd med å bli en slags erstatning for E3 i USA i begynnelsen av juni, er London Games Fest nå det fremste reisemålet for videospillfans i Storbritannia hvert år, og arrangementet skal tilbake i april 2027 med et nytt og mye større arrangementssted. Med dette som bakgrunn snakket vi nylig med festivaldirektør Michael French MBE for å lære mer om LGF og hva fremtiden bringer for arrangementet.

For det første bekreftet French «basert på tallene kan vi trygt si at vi er det største videospillarrangementet i Storbritannia», og påpekte at LGF har erstattet EGX som stedet å være. Dette har skjedd gjennom de siste 11 utgavene de siste 11 årene, og arrangementet har til og med tatt i bruk mange av de EGX-lignende elementene, inkludert «en utstilling for forbrukere, en publikumsrettet utstilling, der folk kan komme og spille kule nye spill og oppleve mye bransjerelatert innhold ved siden av.» Alt dette betyr at LGF nå er «på toppen».

Med støtte fra Londons borgermesterkontor finnes det mange planer for å fortsette å vokse og utvide LGF i fremtiden, noe vi også spurte French om. Han fortalte oss «vi har fått denne ekstra støtten fra nasjonale myndigheter for de neste par årene som en del av noe de kaller Games Growth Package i Creative Industry Sector Plan.» Dette betyr «at vår strategi for øyeblikket – å utvikle det til dette ene, unike arrangementet med masse flott innhold rundt seg – er en slags mellomlang sikt-visjon, og å bygge videre på det.»

Det neste trinnet blir å «få resten av bransjen i landet vårt begeistret for arrangementet og få dem til å innse at det er et sentralt fokuspunkt», samtidig som vi bevarer «kultur først»-konseptet som gjør at LGF kan «presentere nye ting hele tiden.» Så langt handler det ikke bare om å prøve å få bedre støtte og oppmerksomhet fra de gigantiske AAA-utgiverne, som «har det litt tøft uansett», ettersom det umiddelbare målet vil være å «få flere deltakere og bli en enda mer fast del av kalenderen.»

French avslutter deretter med å bemerke: «Jeg tror etterspørselen etter arrangementer er økende. Folk vil dra på arrangementer og se spill. Folk vil spille spill. Folk spiller flere spill enn noensinne. Så forhåpentligvis er det bra for oss.»

Vi snakket også med French om hva LGF fortsetter å lære av andre spillarrangementer, og om de nyeste trendene i den globale spillbransjen gjenspeiles i den britiske spillbransjen. Du kan se dette og mer nedenfor i det fullstendige intervjuet.