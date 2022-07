Cuphead: The Delicious Last Course

HQ

Etter nesten ti år møter Cuphead endelig en konklusjon. Spillet ble avslørt tilbake i 2013, og i dag lanseres dets første og eneste utvidelse, The Delicious Last Course, på samtlige plattformer. Tittelen er velvalgt, for den markerer også at Studio MDHR nå endelig kan betrakte prosjektet sitt som fullført.

Og dette er ikke noe halvhjertet forsøk på å konkludere noe helt fantastisk. Nei. Studio MDHR går ut med et brak med en enorm mengde innhold som er både dypere og mer utfordrende, overfylt av karisma og fortsatt uendelig underholdende. Jeg vet dette fordi jeg har spilt The Delicious Last Course de siste dagene, og jeg er veldig imponert over hva jeg har fått servert. Men før jeg går inn på hva som gjør The Delicious Last Course så bra, la meg gi deg en rask oversikt over historien og hvor den bringer Cuphead og Mugman.

Denne utvidelsen starter mot begynnelsen av grunnspillet, rett etter at du har fullført første Mausoleum og får en melding fra den legendariske alterkalken du finner der. Det er her du blir lokket til å ta en båttur til den nærliggende Inkwell Isle for å hjelpe Ms. Chalice med å unnslippe den vanskelige situasjonen hun befinner seg i. Du lærer at måten å løse dette problemet på dreier seg om å samle ingredienser for å lage en spesiell godbit som kan gjenopprette en ånd tilbake til sin fysiske form, men haken er på typisk Cuphead-vis at disse ingrediensene holdes av øyas tøffeste motstandere, vesener som du må denge løs på i fargerike og unike bosskampscenarier. I hovedsak er det hele ganske likt hovedhistorien, bortsett fra at du bytter sjelhøsting for Djevelen mot ingredienssamling for Chef Saltbaker.

Du lurer kanskje på hvordan Ms. Chalice er spillbar hvis hun sitter fast i en spektral form. Vel, takket være en hendig ny Charm kan du bytte ut enten Cuphead eller Mugman med Ms. Chalice under bosskamper og ta i bruk denne nye karakteren - som har et ekstra liv, en spesiell unnamanøver, dobbelthopp og en unik superevne.

For de som har lyst til å holde seg til Cuphead eller Mugman, legger The Delicious Last Course til en rekke nye Charms som endrer angrepene til hovedduoen, Charms du kan kjøpe med gullmynter på Porkrind's Emporium på øya. Selv om mange av disse angrepsmetodene føles ganske situasjonsbetingede etter min erfaring, gjør det faktum at du kan ta dem med tilbake til grunnspillet når det passer deg dem uendelig mye mer nyttige og viktige å plukke opp.

Men uansett - hva er det som gjør The Delicious Last Course så bra spør du? Denne utvidelsen er et klart steg opp i kvalitet fra det som ble levert i grunnspillet. Jeg sier ikke at grunnspillet var dårlig eller manglet noe i det hele tatt, men dette er bare mye bedre. For eksempel har bosser nå flere faser og flere unike angrep som du må lære deg og overvinne. Du kommer til å mislykkes mye, men med utfordringen kommer den deilige mestringsfølelsen av å forstå og overvinne hver boss satt foran deg, noe Cuphead virkelig har fått til.

Spillet er fortsatt fartsfylt og raskt. Kampene er nådeløse og krever maksimalt fokus av deg, ellers vil de utallige prosjektilene og farene som pryder skjermen din sikre at du gjør lite eller ingen fremgang. Men samtidig er bosskampene i seg selv korte, og kan overvinnes i løpet av et par minutter, hvilket lar deg ganske umiddelbart komme godt i gang igjen etter et nederlag uten å måtte overleve flere kjedelige faser du allerede har lært utenat når du prøver på nytt. Det hele er raskt, responsivt, vanskelig og tilfredsstillende til enhver tid.

Se for eksempel Glumstone The Giant-klippet ovenfor. Rett fra start kan du se den store mengden prosjektiler denne bossen kaster mot deg, til tross for at det er en av de første du vil møte i hele utvidelsen. Og akkurat når du tror du har lært ham å kjenne, endrer han angrepsstilen og banen du kjemper på betydelig, og så igjen bare for å strø salt i såret. Den er utrolig krevende å overvinne, men når du gjør det, vil du sitte igjen med et glis som strekker seg fra øre til øre, noe jeg sjelden opplever i dataspill, og i The Delicious Last Course skjer dette hver gang jeg overvinner en boss.

Men det betyr ikke at det bare er fryd og gammen, for det er det virkelig ikke. Vanskelighetsgraden gjør at du vil ønske å slå neven gjennom TVen eller monitoren flere ganger enn du vil innrømme, og flere ganger enn du ville ha ønsket i grunnspillet. Men hvis du kan kontrollere sinnet ditt er det klart at det Studio MDHR har servert er det beste fra Cuphead til nå, og det er det som gjør det så trist at det er over.

Men kanskje det er en god ting, for dette er en fantastisk konklusjon av et fantastisk spill. Du kan ikke be om en stort bedre utvidelse enn dette, siden den krysser av alle de riktige boksene. Nye unike fiender. Check. Tidløs og levende visuell stil. Check. Strålende lydspor. Check. Det er ikke for alle, det er helt sikkert, men tilbakevendende Cuphead-fans vil uten tvil forelske seg i det Studio MDHR tilbyr i The Delicious Last Course.