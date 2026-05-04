Cupra forbyr sterke farger: "Det overlater vi til Ferrari"

Til tross for en fersk studie som peker i retning av lysere farger basert på forbrukertrender, ser det ut til at Cupra ikke kommer til å delta.

I et intervju med Auto Car bekreftet kreativ direktør Francesca Sangalli at de vil overlate de sterke fargene til Ferrari, og fokusere på den mer gråtoneinspirerte paletten vi har sett tidligere fra merket.

"Vi tok en strategisk beslutning om å gjøre design til bærebjelken i Cupra. Vi sa at Cupra er rå. Cupra handler om nøytrale farger med en vri, og det er derfor vi legger mye mer vekt på matte overflater og den svært oljete behandlingen av farger. Du velger en Cupra hvis du liker merket, og du velger det fargespekteret som passer til merket og ikke omvendt. Du vil aldri finne en rød Cupra. Det finnes ikke engang en gul Cupra. Det overlater vi til Ferrari eller andre merker med sterke farger," sier hun.

Det betyr også at det ikke vil være flere sterke farger å velge mellom, når du skal betale ekstra for din Cupra.

